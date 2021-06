PSG : Rudiger contacté, un changement majeur en défense ?

Dans : PSG.

A la recherche d’un défenseur central au mercato, le PSG explore la piste d’Antonio Rüdiger.

Sergio Ramos, Raphaël Varane, Kalidou Koulibaly… Les noms pleuvent en défense pour le Paris Saint-Germain au mercato, qui dispose pourtant de Marquinhos et de Presnel Kimpembe dans ce secteur de jeu. La volonté de Mauricio Pochettino et de Leonardo est toutefois de recruter un défenseur central afin de garder un niveau de compétitivité importante en cas d’absence du Français ou du Brésilien. Ou peut-être aussi si le Paris SG veut céder à la mode de la défense à 5. C’est ainsi que selon les informations obtenues par Don Balon, un joueur de Chelsea figure également dans le viseur de l’état-major du PSG. Il s’agit d’Antonio Rüdiger, qu’un certain Thomas Tuchel voulait absolument recruter lorsqu’il était le coach du Paris Saint-Germain. A l’époque, son souhait n’avait pas été réalisé par Leonardo.

Souvent critiqué par le passé, Antonio Rüdiger a mis les pendules à l’heure en 2021. Titulaire indiscutable de Tuchel à Chelsea, il a largement contribué au succès des Blues en Ligue des Champions. Et voilà que maintenant, c’est au sein de la sélection allemande que le roc de Chelsea est un solide cadre. De quoi donner envie au Paris Saint-Germain de miser sur lui pour renforcer sa défense centrale selon le média espagnol, qui affirme que Nasser Al-Khelaïfi est prêt à augmenter le salaire d’Antonio Rüdiger, le faisant passer de 6 ME à 8 ME net par an à Paris. En fin de contrat en juin 2022 chez les Blues, le soldat de Thomas Tuchel n’a toujours pas prolongé, ce qui laisse un espoir de rafler la mise à moindre coût pour le Paris SG. Reste maintenant à voir comment les négociations évolueront dans les prochaines semaines car de son côté, Thomas Tuchel pousse afin que Rüdiger soit prolongé par la direction de Chelsea. Notons enfin que Mauricio Pochettino aurait validé cette piste pour le mercato du PSG…