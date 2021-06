Pogba pardonne à Rudiger de l'avoir « grignoté »

Dans : Euro 2021.

En première période du match France-Allemagne, Rudiger a semblé vouloir mordre Pogba avant de finalement l'enlacer. Le joueur tricolore n'en veut pas à son adversaire et préfère en sourire.

C’est une scène qu’en temps réel il était difficile de saisir, mais en voyant Paul Pogba s’agiter face à l’arbitre, on se doutait bien qu’Antonio Rudiger avait fait quelque chose d’étrange au joueur tricolore à quelques minutes de la fin de la première période. Et sous un autre angle, on voit clairement que le défenseur allemand a tenté de mordre le Mancunien dans le dos, avant ensuite de le prendre dans les bras. Alors on est bien loin d’un Luis Suarez s’attaquant à l’épaule de Giorgio Chiellini lors du Mondial 2014, mais tout de même l’intention de Rudiger est là et méritait autre chose que l’indifférence totale de l’arbitre, pourtant alerté à plusieurs reprises par Paul Pogba. Mais visiblement ce dernier a pris cela avec philosophie, puisqu’après avoir chaleureusement discuté avec Antonio Rudiger à la fin de la rencontre, le milieu de terrain tricolore a montré quel joueur et quel homme il était.

En effet, Paul Pogba a préféré rigoler de tout cela, là où d’autres auraient hurlé au scandale. « Nous sommes amis. Ce n'était rien de grave. Je pense que vous avez vu les images à la télé, mais c'est fini, c'est du passé. Je ne crie pas pour des cartons jaunes ou rouges pour de telles actions. Je pense qu'il m'a un peu grignoté (sourire) Nous nous connaissons depuis longtemps. Je l'ai senti, je l'ai dit à l'arbitre, il prend les décisions et il a pris la décision. Rudiger n'a pas reçu de carton et je pense que c'est mieux comme ça. Je ne veux pas qu'il soit banni à cause de ça. Nous nous sommes embrassés à la fin du match et c'était tout », a expliqué face aux médias Paul Pogba, qui a déjà tourné la page et se projette sur les deux matchs à venir pour la France contre la Hongrie et le Portugal.