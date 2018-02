PSG : RMC s'attaque à Henrique, pas assez présent... dans les médias

Dans : PSG, Ligue 1.

Neuf mois après son intronisation au Paris Saint-Germain, Antero Henrique n'arrive toujours pas à faire l'unanimité à son poste de directeur sportif.

Suite à une expérience fructueuse du côté de Porto, Antero Henrique a débarqué au sein du club de la capitale française en juin dernier. Recruté par Nasser Al-Khelaïfi pour injecter une dose supplémentaire de professionnalisme, le dirigeant portugais « n'a pas encore pris l'envergure espérée », selon RMC. S'il a tout de même fait de bonnes choses, avec les ventes d'Augustin au RB Leipzig (15 ME) et de Lucas à Tottenham (28 ME) tout en participant aux arrivées de Neymar et de Mbappé sans en être le principal responsable, Henrique dispose d'un bilan mitigé.

Épaulé par Maxwell, coordinateur sportif, Joao Luis Afonso, directeur du recrutement, et Jaime Teixeira, son team manager, l'ancien boss de Porto ne brille pas par sa gestion. Alors que le dossier Hatem Ben Arfa cristallise les débats, c'est dans l'organisation quotidienne qu'Henrique n'assure pas, et notamment lors de l'affaire du penaltygate et du retour de vacances tardif de Cavani et de Pastore. En plus de cela, le directeur sportif ne défend pas assez Neymar et Unai Emery. Autant de reproches montrant qu'Henrique n'a pas encore fait son trou au PSG, où il devrait se montrer « plus impliqué, et plus présent dans les médias ». S'il veut suivre les traces de Leonardo, Henrique sait donc ce qu'il lui reste à faire...