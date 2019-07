PSG : Riolo pose la question qui tue sur le mercato de Neymar

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Déterminé à quitter le Paris Saint-Germain pour signer au FC Barcelone au mercato, Neymar n’est pas certain d’arriver à ses fins.

Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi n’a aucunement l’intention de brader sa star, recrutée pour 222 ME il y a deux ans. Surtout, les clubs ne se bousculent pas pour s'offrir le n°10 du Paris Saint-Germain. Tout sauf une surprise pour Daniel Riolo, qui estime que la cote de popularité du Brésilien a brutalement chuté au cours des derniers mois. Aussi bien chez les fans de foot que chez les clubs, susceptibles d’être intéressés par sa venue au mercato.

Plus personne ne veut de Neymar selon Riolo

« Et la question devient : il veut partir, mais où ? Qui en veut vraiment ? Quels clubs ? Quels supp veulent de ce type ? Neymar s’est mis tout seul dans une situation surréaliste pour un joueur de ce niveau ! Quasi unique dans l’histoire du foot » a balancé sur Twitter le consultant de RMC Sport, pas tendre avec Neymar depuis des mois, et qui estime que le meneur de jeu parisien s’est mis dans une situation très délicate au cours des derniers mois entre polémiques extra-sportives, velléités de départ et blessures à répétition.