PSG : Riolo et le mercato de Paris, fini de se faire pigeonner

Un mercato sans stars, ça peut avoir du bon. Et les dirigeants du Paris Saint-Germain l’ont bien compris, en s’attachant les services de joueurs moins médiatisés comme Gueye ou Sarabia, mais dont l’état d’esprit sera assurément irréprochable. Les signaux semblent positifs à l’aube du début du championnat. Néanmoins, Daniel Riolo refuse de s’enflammer. Et pour cause, le consultant de RMC a rappelé que tous les ans, l’optimisme est de mise à cette période de l’année à Paris. Avant d’être bien souvent déçu…

« Combien de fois l’été, on a cru que la formule était trouvée au mercato à Paris ? Il suffit de penser à l’année dernière avec Buffon où tout le monde a cru qu’il allait calmer deux ou trois mecs dans le vestiaire. Je ne parle même pas du mercato clinquant d’il y a deux ans où tu te retrouves avec deux joueurs du calibre de Neymar et de Mbappé. Là, le seul truc qui diffère c’est la nature de ce mercato. Il n’y a pas de noms clinquants, de stars. On a cherché à apporter autre chose dans le vestiaire » a souligné le consultant, pour qui il faudra attendre avant de juger ce mercato parisien. D’autant que ce dernier est encore loin d’être clos.