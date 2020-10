PSG : Révolution au Barça, Messi reste si Neymar signe !

Dans : PSG.

Tout est en train de changer au FC Barcelone, et Lionel Messi rêve d'un incroyable retournement de situation, en prolongeant après avoir récupéré Neymar du PSG.

Tremblement de terre à Barcelone cette semaine avec l’annonce de la démission de Josep Maria Bartomeu. Le dirigeant était sous les critiques depuis des mois, et les résultats sportifs ont fini par l’achever, avec la perte du titre en Liga et la déculottée face au Bayern en Ligue des Champions. Mais c’est surtout sa gestion de l’effectif, de l’économie, des médias et des relations avec les joueurs qui ont provoqué sa perte. Place désormais à de nouvelles élections, avec deux candidats principaux, Victor Font et Joan Laporta. Les deux personnages forts du club culé ont une mission prioritaire : faire changer d’avis Lionel Messi, et parvenir à lui présenter un projet séduisant pour le faire prolonger, lui qui veut partir en juin 2021, après s’être vu refuser cette possibilité l’été dernier. Pour cela, pas besoin d’être devin pour savoir ce qui ferait plaisir à l’Argentin.

Don Balón l’assure, le nom de Neymar va très rapidement revenir dans les discussions, tant le sextuple Ballon d’Or estime que le recrutement du Brésilien du PSG est le transfert qui permettra au Barça de retrouver le goût de la victoire. Seul problème, même avec un changement de président, les caisses ne se rempliront pas par magie. Surtout qu’avant de partir, Bartomeu a prolongé plusieurs cadres à gros salaire, et n’a réalisé quasiment aucune opération pour éviter les pertes financières. Néanmoins, avec cette situation nouvelle en Catalogne, le FC Barcelone est désormais prêt à beaucoup de sacrifices pour pouvoir offrir Neymar à Messi, et faire en sorte que tout redevienne comme avant. Il restera tout de même toujours à convaincre le PSG, qui a encore son numéro 10 sous contrat jusqu’en juin 2022, et le Brésilien, qui est toujours en grand froid avec le club barcelonais. Pas une mince affaire, mais le vent a clairement tourné cette semaine à Barcelone.