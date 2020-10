Barça : Bartomeu a démissionné !

Dans : Liga.

Josep Maria Bartomeu était dans la tourmente depuis pas mal de temps. L'été a précipité son avenir à la présidence du FC Barcelone. Le dirigeant avait contre lui une motion de censure, et après un conseil d'administration d'urgence ce mardi soir, il a décidé de démissionner tout comme sa direction annoncent les médias espagnols ! Un coup de tonnerre qui met fin à des mois de problèmes à tous les niveaux, sportifs, économiques et même juridiques. Voilà qui pourrait changer aussi l'avenir de Lionel Messi, qui ne supportait plus son président.