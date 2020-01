PSG : Révélations, les deux exigences de Neymar pour prolonger

Dans : PSG.

Revenu en état de grâce au PSG, Neymar sait que la question de son avenir sera bientôt à nouveau sur la table. Le Brésilien est en position de force, et compte bien en profiter.

Même si tout dépendra finalement du parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, l’avenir de Neymar au sein du club de la capitale s’est carrément éclairci. Proche du divorce durant l’été dernier, Neymar et le PSG ont relancé une énième histoire d’amour en cette nouvelle décennie. Très bon sous le maillot francilien depuis plusieurs semaines, avec notamment six buts et une passe décisive en cinq matchs en 2020, l'international brésilien envisagerait désormais de prolonger son bail à Paris. Mais pour cela, il attend d’être rassuré par rapport au projet sportif du PSG. Si celui-ci lui convient, l’ancien du Barça demandera alors deux choses pour signer un nouveau contrat : une belle revalorisation salariale et le recrutement de… Philippe Coutinho.

Selon Don Balon, le Ney aurait effectivement demandé cette faveur à Leonardo. Actuellement prêté au Bayern Munich, l’Auriverde ne fera pas de vieux os à l’Allianz Arena, sachant que le club bavarois n’est pas disposé à lever l’option d’achat de 120 millions d’euros. Par conséquent, l’ancien de Liverpool va retourner au Barça l’été prochain. Toujours indésirable en Catalogne, où il avait été acheté pour 160 ME bonus compris en 2018, le joueur de 27 ans sera de nouveau sur le marché des transferts. Et sachant qu’il sera difficile de trouver un acheteur à plus de 120 ME, le Barça a décidé de mettre Coutinho en soldes à 80 ME. Une somme sur laquelle le PSG pourrait s’aligner. Ce qui ferait plaisir à son meilleur ami Neymar...