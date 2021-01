PSG : Révélations, Al-Khelaïfi pousse Paris vers la SuperLigue !

Dans : PSG.

Depuis près d’un mois, les fuites se multiplient au sujet de la création d’une SuperLigue européenne regroupant 15 clubs historiques du foot européen.

D’après les informations recueillies par La Repubblica il y a quelques semaines, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, le Real Madrid, Barcelone, l'Atlético de Madrid, la Juventus, l'Inter, l'AC Milan, le Bayern Munich, Dortmund et le PSG participeraient à cette compétition chaque année tandis que cinq clubs seraient invités chaque saison. Logiquement, l’UEFA et la FIFA sont opposés à cette compétition qui ferait incontestablement de l’ombre à la Ligue des Champions et à l’Europa League. Reste que les recettes de la SuperLigue seraient colossales, d’où l’intérêt grandissant des clubs européens pour cette compétition… y compris le Paris Saint-Germain.

A en croire les informations obtenues par Le Parisien, le PSG est favorable à la création de cette SuperLigue, même s’il est impossible pour Nasser Al-Khelaïfi de le confirmer publiquement. Et pour cause, le quotidien francilien rappelle que le président du Paris Saint-Germain est un membre du conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel et un membre du comité exécutif de l’UEFA. Ces deux statuts ne lui permettent pas de s’exprimer dans les médias au sujet de la SuperLigue mais en interne, on confie au Paris SG que le dirigeant qatari est pour la création de cette compétition. « Au PSG, beaucoup considèrent la Ligue 1 pas assez compétitive, au sein d'un football (Fédération et LFP) qu'il juge mal organisé et mal dirigé. Quitter le championnat le France — si tel était le but de la Fifa et son pouvoir — ne serait pas forcément vu d'un mauvais œil à Paris » note par ailleurs le journal, preuve que le Paris Saint-Germain est totalement favorable à une révolution totale du football mondial.