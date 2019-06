PSG : Révélation sur le départ de Daniel Alves, le club n'en pouvait plus de lui

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce lundi, Daniel Alves ne sera officiellement plus sous contrat avec le Paris Saint-Germain.

Un départ qui marque la fin de la courte aventure du Brésilien, venu pour apporter son expérience européenne, et qui n’a pas réussi à inverser la tendance de ces dernières saisons. Et visiblement, ce départ ne va pas chagriner tout le monde à Paris. De Thomas Tuchel à plusieurs joueurs de l’effectif en passant par certains membres de la direction, l’attitude de l’ancien barcelonais avait du mal à passer. Ses paroles de moralisateur pas en accord avec son niveau de jeu, et surtout une interview en avril où il critiquait ses coéquipiers, Daniel Alves n’avait plus beaucoup d’appuis au sein du PSG ces derniers temps.

« Plusieurs éléments ont poussé la direction à prendre cette décision. Premièrement sportivement, depuis l’élimination parisienne face à Manchester United, Dani Alves était dans le viseur du staff sportif. Sa prestation a déplu mais à surtout déçu. Son rendement depuis plusieurs mois en match mais aussi sesq entraînements ont intrigué le staff de Tuchel. Un autre élément a agacé plusieurs dirigeants du PSG: c’est l’interview de Dani Alves accordée à RMC. Des mots qui ont aussi agacé ses coéquipiers qui, en privé, évoquaient ses prestations insipides. Son attitude a pu paraître hautaine et arrogante auprès de certains au club. D’autres proches du club regrettent que Dani Alves ait pu participer parfois au sein du club au repli sur soi des Brésiliens. Enfin, il y a aussi un élément financier. Son salaire qui avoisinait les 9 millions d’euros bruts n’était plus justifié selon le PSG qui, en raison des contraintes du fair-play financier, souhaitait se concentrer sur d’autres priorités », a balancé RMC, pour qui le jeu n’en valait clairement pas la chandelle sportivement et financièrement. Cela explique aussi pourquoi le Brésilien a annoncé son départ aussi tôt, face à des dirigeants du PSG qui n’ont rien fait pour le retenir.