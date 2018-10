PSG : Resté à Paris, il ne refera pas la même erreur au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Alors qu’il avait l’opportunité de partir en prêt cet été, Timothy Weah a choisi de rester au Paris Saint-Germain.

Il faut dire que tout allait bien en tout début de saison. L’attaquant de 18 ans a en effet disputé le Trophée des Champions et les deux premières journées de Ligue 1… puis plus rien ! L’international américain a dû attendre le match amical perdu face à la Colombie (2-4) la nuit dernière pour se montrer, et délivrer une passe décisive.

« Je traverse un moment difficile au PSG aujourd'hui parce que je n'ai pas de temps de jeu, a reconnu le Parisien après la rencontre. C'était bizarre d'être sur le terrain. Je n'ai pas joué en pro depuis des mois. Être capable de faire ce que j'ai fait, ça fait du bien. » Pourtant, Weah assure qu’il ne regrette pas son choix au mercato estival.

Weah veut partir en prêt

« Même si tout le monde me dit que j'aurais dû partir en prêt, je suis toujours content de ne pas avoir pris cette décision. C'était une décision personnelle et familiale, a-t-il expliqué. Je ne joue pas au PSG en ce moment, mais je suis toujours très content d'aller à l'entraînement et de découvrir tout ce que Neymar et Mbappé font, de les regarder, d'essayer de les rattraper et de reproduire ce qu'ils font. »

Pas de regret, mais le fils de George Weah n’est pas prêt à rester dans l’ombre pendant une saison entière. Un départ cet hiver est donc envisagé. « En janvier, je serai prêt à être prêté et voir ce que je peux faire pour la deuxième partie de saison », a confié l’attaquant parisien, qui avait montré de belles choses pendant la préparation du PSG.