PSG : Remontada ? Cette fois, Neymar est avec nous clame le Paris SG

Dans : PSG.

Il y a quatre ans, le FC Barcelone faisait subir au PSG la pire élimination de son histoire en Ligue des Champions.

Malgré une victoire 4-0 à l’aller, les coéquipiers de Thiago Silva encaissaient trois buts en six minutes, pour perdre 6-1 et se faire sortir par un Barça porté par Neymar, dont cela reste l'un de ses plus beaux souvenirs. Ce souvenir est encore douloureux pour les supporters parisiens, même si l’effectif a bien évolué en vue de la prochaine confrontation. Neymar a par exemple changé de camp, et cela fait toute la différence assure son compatriote Marquinhos, persuadé que l’histoire ne pourra pas se répéter en mars prochain.

« L’équipe a beaucoup changé chez nous, nous avons plus de maturité, le contexte sera forcément très différent. Nous avons grandi. Neymar nous avait fait mal à l’époque, maintenant il est avec nous, il a très envie de disputer cette rencontre et nous faire gagner », a prévenu le capitaine parisien à propos d’un Neymar qui est déjà impatient de se frotter à son ancien club. Il a d’ailleurs envoyé un petit clin d’oeil à son ami Lionel Messi, assurant qu’il allait très bientôt le croiser sur les terrains en raison de ce tirage au sort. En effet, il y aura des retrouvailles entre les deux hommes, et le PSG espèrera secrètement que l’histoire se répètera, et que ce sera bien Neymar qui aura le sourire à la fin du match après avoir été décisif. Cela risquerait d’être la goutte d’eau qui fera déborder le vase aux yeux des socios, qui ont toujours du mal à digérer le départ du Brésilien pour le PSG en 2017.