PSG : La remontada refait surface, Neymar n’arrange pas son cas

Dans : PSG, Mercato.

De retour à l’entraînement collectif du Paris Saint-Germain jeudi, Neymar n’a pas traîné des pieds. Au contraire, l’attaquant parisien s’est montré impliqué, performant et même souriant avec ses coéquipiers.

Une séance positive qui confirme la tendance selon laquelle la situation s’apaise entre le PSG et le Brésilien, malgré sa volonté de retrouver le FC Barcelone. A croire que la direction est prête à fermer les yeux sur les épisodes de cet été. Seulement voilà, une nouvelle vidéo risque de remettre de l’huile sur le feu. On se souvient que Neymar avait provoqué la colère des supporters, et probablement celle de ses supérieurs, lorsqu’il avait confié au média Oh My Goal que la remontada était « le meilleur souvenir de (sa) carrière ».

Autant dire qu’ils n’apprécieront pas non plus la bande-annonce de « The Making Of », une série documentaire sur les meilleurs souvenirs de Neymar, dans laquelle ce dernier revient sur ce fiasco. « Je m'en souviendrai toute ma vie », lâche l’ancien Barcelonais. Une déclaration à prendre avec précaution dans la mesure où l’on ignore à quel moment ce document a été tourné. Si Neymar a prononcé ces mots des semaines ou des mois avant ses envies d’ailleurs, il n’y a pas de quoi en faire tout un plat…