PSG : Relancé, Messi révèle son principal moteur

Par Eric Bethsy

Auteur d’un excellent début de saison, Lionel Messi a oublié ses débuts difficiles avec le Paris Saint-Germain. L’Argentin a relancé la machine grâce à la perspective de disputer sa dernière Coupe du monde avec l’Albiceleste.

Même s’il garde sa tendance à trouver les montants adverses, Lionel Messi a clairement tourné la page après ses débuts difficiles. Le meneur de jeu du Paris Saint-Germain a retrouvé un bon niveau et donne entière satisfaction à Christophe Galtier. Cette saison, l’entraîneur parisien lui a donné le rôle idéal derrière les attaquants. Mais le principal motif de son retour au premier plan concerne plutôt sa dernière Coupe du monde à venir. Celle que ses compatriotes argentins attendent avec impatience. Peut-être même un peu trop.

Esa incomodidad que le genera no dimensionar lo que origina en los demás. Messi es lo más grande que existe pic.twitter.com/EB2RJP9QnJ — Messismo (@Messismo10) October 21, 2022

« C'est difficile d'être tranquille, parce que les gens disent qu'on est les meilleurs, qu’on est candidats au titre mais cela n'a pas été le cas à de nombreuses reprises, a tempéré Lionel Messi au micro de DirecTV. Aujourd'hui on traverse une bonne période donc les gens y croient, on devient fou et on pense déjà qu'on reviendra avec la coupe alors que ce n'est pas comme ça. Le Mondial est très difficile, il faut donner beaucoup de choses, il ne suffit pas d'être dans une bonne période même si c'est le plus important. Beaucoup de paramètres peuvent provoquer une défaite ou une élimination. »

« C’est ce qui me pousse toujours »

En tout cas, la confiance est également présente au sein de l’Albiceleste. « Il y a beaucoup d'espoir parce qu'on est dans une bonne dynamique en tant que sélection, en tant que groupe et on a envie, a confirmé le Parisien. On va se battre parce qu'on est prêts à affronter n'importe qui, mais avec tranquillité. Il y a une génération de garçons qui a grandi avec tout cela, avec moi, et qui a maintenant vu l'Argentine championne (Copa América 2021). Cela a rendu le lien encore plus fort. C'est ce qui me pousse toujours et c'est ce qui me poussera jusqu'à la fin. » Pour son dernier Mondial, Lionel Messi rêve d’ajouter le grand trophée qui manque à son palmarès.