PSG : Récupérer et humilier Neymar, le rêve du Barça

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Considéré comme la destination idéale pour relancer la carrière de Neymar, le FC Barcelone sait qu’il sera très difficile de faire craquer le Paris Saint-Germain cet été.

Mais ce qui était encore impensable il y a quelques semaines, ne l’est plus maintenant que le joueur brésilien est empêtré dans des affaires personnelles, une nouvelle blessure, et une remontrance à peine voilée de son président dans sa seule prise de parole de ces derniers mois. Le Parisien, qui parle ce jeudi du prix de 300 ME pour un transfert de Neymar, évoque ainsi l’intérêt du FC Barcelone, qui rêve de reformer sa MSN. Le prix du numéro 10 du PSG semble toutefois hors d’atteinte, à moins de trouver un accord pour le faire baisser en fournissant des joueurs en contrepartie.

Mais avec Neymar et son entourage également, les négociations pourraient être très compliquées. En effet, le club catalan entend profiter de la volonté du joueur de revenir pour lui faire comprendre que son comportement n’a pas été apprécié. Ainsi, le quotidien francilien annonce que les dirigeants espagnols comptent bien lui faire baisser son salaire, et pas qu’un peu, dans le but de le mettre loin derrière Lionel Messi. Et en guise de touche finale, le Barça aurait un souhait particulièrement vicieux : celui de voir Neymar s’excuser publiquement pour son comportement et son départ de 2017, en plus bien évidemment de retirer sa plainte pour litige financier qui traine depuis cette époque, et une copieuse prime non réglée pour une histoire de date.