PSG : Rechute et départ en Uruguay, Cavani fait une Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Touché au tendon de la hanche droite en marquant un pénalty face à Bordeaux le 9 février dernier, Edinson Cavani s’éloigne d’un retour sur les terrains.

L’attaquant uruguayen avait bien été rappelé en urgence pour tenter l’impossible en toute fin de match face à Manchester United, mais il n’a toujours pas joué depuis. Et cela s’est même empiré comme l’annonce L’Equipe ce mardi. Le quotidien sportif révèle une rechute à son problème physique avant le match face à Marseille, empêchant son retour et l’éloignant des terrains pour encore plusieurs semaines.

La preuve, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a obtenu l’autorisation de son club de partir se ressourcer en Uruguay afin de retrouver ses proches, histoire aussi de s’armer de patience pour les jours à venir. Un séjour dans son pays natal en pleine saison qui n’a pas fait les gros titres des journaux ces derniers jours, au contraire d’un Neymar dont le passage au Carnaval de Rio de Janeiro a fait couler beaucoup d’encre. En tout cas, de retour à Paris cette semaine, Edinson Cavani va tenter de reprendre l’entrainement avec une seule échéance en tête, celle de retrouver la forme pour le 27 avril et l’éventuelle finale de la Coupe de France. Autant dire que la deuxième partie de saison de l'ancien napolitain sera forcément en demi-teinte, pour un joueur de plus en plus souvent annoncé sur le départ.