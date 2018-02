PSG-Real : L'hécatombe continue au Real Madrid

Dans : PSG, Ligue des Champions, Liga.

En pleine bourre physiquement lors du match aller, les joueurs madrilènes pourraient en payer le contrecoup.

En effet, après Marcelo et Kroos, tous les deux blessés et incertains pour le match retour face à Paris, c’est au tour de Luka Modric d’inquiéter le staff médical madrilène. Le milieu de terrain ne s’est pas entrainé ce mardi et se prépare à passer des examens pour connaître la durée de son indisponibilité, annonce La Sexta, qui a ensuite précisé que le joueur était touché à la jambe droite. Le média espagnol annonce tout de même que « cela ne sent pas bon » concernant la présence de Modric face au PSG, tandis que le staff médical serait plus optimiste au sujet de la présence à temps de Marcelo pour le match retour.