PSG : Ramener Mbappé au Real, la mission de Varane

Titulaire indiscutable au Real Madrid comme en équipe de France, Raphaël Varane va pouvoir profiter des matchs internationaux pour discuter avec Kylian Mbappé.

Le calendrier sera musclé pour l’équipe de France, qui va devoir caser trois matchs dont deux déplacements pendant ces 12 jours de rassemblement. Les blessures, le Covid, et les performances à maintenir à un niveau élevé, tel est le quotidien du défenseur central, conscient qu’il fallait parvenir à être efficace, sans pour autant lâcher dans cette période cruciale. « On a la chance de pouvoir retrouver l'équipe de France, donc on s'adapte. On fait des tests PCR quasiment tous les jours, on sait que l'on doit faire attention, prendre soin de nous et de nos proches. C'est la période de l'année la plus importante, c'est là que tout se joue, en club ou en sélection », a prévenu au micro d'Europe 1 l’ancien lensois, pour qui le printemps sonne le début du sprint final.

Si le Real Madrid est en difficulté en Liga, avec toujours du retard sur l’Atlético Madrid et le FC Barcelone, ses performances en Ligue des Champions le placent comme un sérieux outsider avant les quarts de finale. Il y affrontera Liverpool, et ne croisera donc pas la route du PSG de Kylian Mbappé. Les deux joueurs pourront toutefois bavarder ces prochains jours lors du rassemblement des Bleus. Le temps de faire une petite publicité en faveur du Real Madrid, qui rêve toujours de faire venir la pépite française. Raphaël Varane en est parfaitement conscient. « Il est encore jeune mais il a fait d’énormes progrès et il continue de se développer. Il est en train de devenir un joueur vraiment complet, et il garde son efficacité, c’est l’un des meilleurs. Mon but est de jouer avec les meilleurs, et Kylian est l’un d’eux dans le football européen », a prévenu le défenseur madrilène, qui sait que l’attaquant du PSG laisse pour le moment durer le suspense au sujet de son avenir, qui a de grandes chances de situer quelque part entre Paris et Madrid cet été.