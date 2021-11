PSG : Raiola a piégé Donnarumma, l’Italie accuse !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Gianluigi Donnarumma subit de lourdes critiques suite à ses dernières prestations avec l’Italie. Pour la Gazzetta dello Sport, son transfert au PSG est une erreur. Et la faute revient à son célèbre agent, Mino Raiola.

Tout va très vite dans le football. Impeccable pendant l’Euro qu’il remportait avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma était élu meilleur joueur de la compétition. Un fait pourtant extrêmement rare pour un gardien. Le désormais ex-portier de l’AC Milan se dirigeait vers le PSG avec confiance, malgré la concurrence de Keylor Navas. Mais quelques mois plus tard, il n’a toujours pas gagné sa place de titulaire. Il a même moins joué que le Costaricien. Mauricio Pochettino a opté 7 fois pour Gianluigi Donnarumma contre 11 fois pour Keylor Navas. Sa situation inquiète en Italie. Surtout que ses performances sont beaucoup moins convaincantes qu’il y a quelques semaines selon les observateurs italiens. Encore amers de devoir jouer les barrages pour se qualifier à la Coupe du monde 2022, les médias transalpins se lâchent depuis quelques jours.

Lu dans la #Gazzetta aujourd’hui : “Sauvez le soldat #Donnarumma (…) Il ne joue pas beaucoup au #PSG en raison de la concurrence avec Navas (soutenu par le vestiaire), et par conséquence il ne brille plus avec la Nazionale. Et si l’affaire avait été seulement pour Raiola ?” pic.twitter.com/zXlchSXkn8 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) November 18, 2021

« Et si l’affaire avait été seulement pour Raiola ? »

La Gazzetta dello Sport tire la sonnette d’alarme dans son édition du jour. Mino Raiola, le célèbre agent de Gianluigi Donnarumma, est directement visé. « Sauvez le soldat Donnarumma. Il ne joue pas beaucoup au PSG en raison de la concurrence avec Navas (soutenu par le vestiaire), et par conséquence il ne brille plus avec la Nazionale. Et si l’affaire avait été seulement pour Raiola ? », a interrogé le quotidien italien, tout en soulignant que Gianluigi Donnarumma est beaucoup moins soutenu par ses coéquipiers que Keylor Navas. Ce dernier peut compter sur l’appui des Sud-Américains du PSG. Mino Raiola, qui se voulait confiant il y a quelques jours, n’est pas épargné. Les négociations rudes avec l’AC Milan, ayant conduit au départ de la pépite du club, ne lui ont pas été pardonnées. Pendant ce temps, la pression s'intensifie sur Gianluigi Donnarumma.