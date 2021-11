PSG : Donnarumma va virer Navas, Raiola est confiant

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Recruté au Milan AC cet été après un Euro remporté avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma est vite devenu titulaire dans les buts du PSG. Et ce malgré la concurrence, voire la rivalité, avec son aîné Keylor Navas. Mino Raiola, son agent, voit son poulain s’installer dans les cages parisiennes.

Meilleur joueur de l’Euro, qu’il a d’ailleurs remporté avec l’Italie, potentiel meilleur gardien au monde et futur lauréat du trophée Yachine. 2021 a fait de Gianluigi Donnarumma une référence à son poste. Constat confirmé par son transfert cet été du Milan AC vers le PSG avec pour objectif de garder les cages parisiennes jusqu’en finale de la Ligue des Champions. Toutefois, l’Italien n’est pas arrivé dans la capitale en terrain totalement conquis. Keylor Navas, 34 ans, est unanimement reconnu comme l’un des meilleurs au monde et surtout au PSG. Ses performances ont été louées, amenant notamment les Parisiens en finale de Ligue des Champions en 2020. Mais, rapidement, Mauricio Pochettino a placé Donnarumma au poste de titulaire malgré l’expérience et les trois C1 au palmarès de Navas. Une situation loin de plaire au Costaricien et rendant la cohabitation entre les deux tendue, sous fond de rivalité.

Donnarumma titulaire dans le futur pour Raiola

Une rivalité d’autant plus exacerbée que les deux hommes se partagent la cage du PSG avec sept apparitions pour Donnarumma contre six à Navas cette saison, donnant une certaine intensité à cette concurrence. Le portier de la Nazionale confiait récemment souffrir de la situation « Ça ne perturbe pas mes prestations, ça me perturbe surtout moi. », indiquait-il. Toutefois, son agent, l’influent Mino Raiola est bien plus optimiste. Pour lui, l’avenir plaide pour Donnarumma et son protégé va prendre le dessus sur Keylor Navas. « Je ne sais pas si c'est devenu un problème, je pense que tout le monde sait comment cette histoire va se terminer. Et ça se terminera bien pour Gianluigi. Il faut un peu de patience, je comprends qu'il vit un moment qu'il n'a jamais vécu auparavant, mais ce n'est qu'avec le dialogue qu'il sera résolu. Lentement... », a t-il expliqué après une réunion de l’association italienne des agents de joueurs. Le PSG espère en tout cas une pleine émulation entre les deux hommes, sachant que pour trôner sur le toit de l’Europe il faut avoir un gardien avec le plus haut niveau possible.