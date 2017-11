PSG : Rabiot va apprécier, Motta de retour plus tôt que prévu ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Seul absent longue durée du Paris Saint-Germain, Thiago Motta a récemment été opéré d’un petit problème persistant au genou droit, et manquera logiquement les prochains matchs. Un petit coup dur pour le PSG, qui n’a pas forcément beaucoup de choix dans ce secteur de jeu, et fait souvent reculer Adrien Rabiot au poste de sentinelle.

Toutefois, le retour de l’international italien pourrait se faire plus tôt que prévu, car L’Equipe annonce que le club de la capitale espère récupérer l’ancien barcelonais juste avant la trêve hivernale. Sa rééducation se passe très bien, et incite à l'optimisme. Une bonne nouvelle pour Unai Emery, qui pourra ainsi faire souffler un ou deux joueurs à une époque où il n’y aura plus de Ligue des Champions, et où Paris pourra, avec déjà une grosse avance, se permettre de faire tourner.