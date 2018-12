PSG : Rabiot totalement éjecté par Tuchel, il n'a même pas fait le déplacement

Dans : PSG, Ligue 1.

Annoncé comme un possible titulaire dans l'entrejeu du Paris Saint-Germain face à Bordeaux ce dimanche soir, Adrien Rabiot n'est finalement même pas présent sur la feuille de match... Si Marquinhos et Draxler sont alignés au milieu du terrain, les remplaçants parisiens à ce poste sont Verratti et Nkunku. Mais aucune trace de Rabiot, qui ne foulera donc pas la pelouse du Matmut Atlantique. Et pour cause, l'international français n'est même pas dans le groupe parisien pour cette rencontre, puisqu'il n'a pas quitté la capitale avec ses coéquipiers.

Un nouvel affront pour le titi parisien, qui est en froid avec Thomas Tuchel depuis sa punition lors du Classique contre l'OM en octobre dernier. Et un fait nouveau qui prouve que l'international français se dirige bel et bien vers la sortie, alors que son contrat prendra fin en juin prochain... Dernière preuve en date selon Paris United, il n'était pas non plus de la partie pour le dernier entrainement avant le match à Bordeaux de ce dimanche soir.