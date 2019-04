PSG : Rabiot pour 0 euro, Zidane le préfère à Pjanic

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Ces derniers jours, la rumeur d’une éventuelle arrivée d’Adrien Rabiot au Real Madrid s’est propagée dans les médias espagnols.

Et plus les jours passent, plus cette information semble se confirmer : oui, Zinedine Zidane est bel et bien intéressé par la venue du Parisien, libre de tout contrat à l’issue de la saison et qui ne coûtera donc pas un euro en indemnité de transfert à son prochain club. Ainsi, selon les informations obtenues par El Chiringuito, le profil du Français fait l’unanimité chez les Merengue et a même été validé par Zinedine Zidane en personne.

Le Real Madrid ne sera certainement pas tout seul à s’activer dans ce dossier, mais compte faire le nécessaire afin de boucler la venue de Rabiot. Si jamais le deal venait à échouer, alors Zizou pourrait se tourner vers Miralem Pjanic, toujours selon le média espagnol. Néanmoins, la piste du Bosnien de la Juventus Turin serait beaucoup plus onéreuse. Plus sexy aussi ? Chacun aura son avis sur la question. Mais cela ne fait désormais plus aucun doute : Adrien Rabiot est l’une des clés du prochain mercato des grosses écuries européennes. Et il est pour l'heure trop tôt pour dire quelle sera sa destination.