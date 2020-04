PSG : Icardi reste, Leonardo prépare le chèque de 70ME !

Dans : PSG.

C'est un coup de théâtre, alors que tout annonçait un départ de Mauro Icardi du PSG, Leonardo aurait finalement décidé de lever l'option d'achat de l'Argentin.

Mauro Icardi à la Juventus, Mauro Icardi à Naples…ces derniers jours le mari de Wanda Nara semblait plus proche d’un retour en Serie A que d’une saison supplémentaire dans cette bonne vieille Ligue 1. Mais voilà, ce mercredi c’est un revirement total de situation, puisque Le Parisien affirme que du côté de Leonardo et de Nasser Al-Khelaifi, la tendance est clairement à un maintien de Mauro Icardi au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain et donc que l’option d’achat de 70ME auprès de l’Inter soit levée. Pour expliquer ce qui ressemble tout de même à un revirement, le quotidien régional affirme que du côté du PSG on estime que l’attaquant argentin de 27 ans est très bien intégré au sein de l’effectif, notamment auprès des autres stars du secteur offensif.

Neymar et Kylian Mbappé seraient en effet favorables à ce que Mauro Icardi soit encore avec eux la saison prochaine au Paris SG. « Sur le terrain, Neymar et Kylian Mbappé, les deux joueurs les plus influents et puissants du vestiaire, aiment évoluer à ses côtés. « Il est trop fort », confiait en janvier le champion du monde à propos de son compère avant-centre après un récital commun au Parc », rappelle Le Parisien. Reste tout de même que cette situation peut encore évoluer en fonction des éventuelles exigences financières des instances du football, la crise qui frappe les clubs européens contraignant l’UEFA à revoir ses plans en matière de fair-play financier. Mais Mauro Icardi et Wanda Nara peuvent envisager sérieusement de continuer à vivre à Paris, ce qui ne semblait pas être leur choix numéro 1.