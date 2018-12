PSG : Rabiot exige que Paris ne lui adresse plus la parole

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Le cas Adrien Rabiot va animer le prochain mercato hivernal du Paris Saint-Germain, la question se posant de savoir si le club de la capitale va vendredi son milieu de terrain dès janvier ou s'il le conservera jusqu'au bout de son contrat avec un départ pour zéro euro. Car cela semble de plus en plus évident, Adrien Rabiot ne va pas prolonger son contrat au PSG. Remplaçant contre Liverpool, absent à Bordeaux, le joueur formé au Paris SG aurait même franchi un nouveau palier si l'on en croit RMC.

La radio affirme en effet que le clan Rabiot souhaite que le dialogue avec le club de la capitale se limite désormais au strict minimum, et ne concerne que le sportif et pas du tout l'avenir du joueur. « Du côté du clan Rabiot, on explique que le traitement après son retard (avant le classique à Marseille) a bouleversé les choses et qu’il souhaite être patient. Du côté de l’état-major parisien, on pense que l’international français s’est déjà mis d’accord avec un autre club », explique le média, qui ne voit pas comment les choses pourraient évoluer positivement. Car non seulement la rupture semble totale entre Adrien Rabiot et le Paris Saint-Germain, mais elle l'est également entre les supporters du PSG et le milieu de terrain. Encore une histoire d'amour qui va mal finir...