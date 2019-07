PSG : Rabiot et Paris, on oublie toutes les polémiques ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

« La Juventus Turin est au-dessus du Paris Saint-Germain ». Lors de sa présentation à la presse du côté de Turin il y a deux semaines, Adrien Rabiot avait glissé un bon tacle à son club formateur, lequel n’était pas passé inaperçu en France. En effet dans l’Hexagone, cette phrase avait fait polémique et avait alimenté la rancœur des supporters franciliens à l’égard de leur ancien joueur. Mais après le match amical entre la Juve et Tottenham, Adrien Rabiot est revenu sur cette polémique, en sortant l’extincteur.

Paris, un petit club ? Rabiot tue la polémique

« Le message a peut-être été mal interprété, mais je n’ai rien à dire à personne. J’arrive à la Juventus, qui est un club avec une très très grande histoire. Je n’ai pas dit que le Paris Saint-Germain n’avait pas d’histoire, mais il est vrai de dire que la Juve a une très très grande histoire et un très grand passé. C’est juste la vérité, et il n’y a pas de polémique là-dessus. Le Paris Saint-Germain c’est le Paris Saint-Germain et c’est désormais du passé. Maintenant c’est la Juventus et il faut se projeter sur l’avenir » a expliqué le joueur de 24 ans, qui n’a visiblement plus envie d’entendre parler du Paris Saint-Germain.