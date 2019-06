PSG : Rabiot est détesté, c'est presque un scandale

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

A moins d’un improbable retournement de situation signé Leonardo, Adrien Rabiot devrait quitter le Paris Saint-Germain au mercato.

Ecarté du groupe professionnel depuis près de six mois, l’international français figure dans le viseur de plusieurs cadors européens. Et cela n’a rien de surprenant pour Gianluigi Buffon, lequel a expliqué dans les colonnes du Corriere dello Sport que Rabiot avait tout d’un grand joueur. Un mélange entre Vidal, Pogba et Marchisio qui a tout pour exploser au plus haut niveau selon l’ancienne légende de la Juventus Turin, qui ne comprend d’ailleurs pas pourquoi Rabiot est si mal-aimé en France.

« C'est un "fuoriclasse", un mélange fantastique. Il a la force physique de Pogba, c'est une vraie armoire. Il a la personnalité dans le jeu de Vidal et potentiellement le dynamisme et la capacité de projection de Marchisio. Il est incroyable, extrêmement fort. Il doit améliorer son timing à l'approche de la surface adverse mais il peut devenir un joueur à 10 buts par saison en Championnat. C'est aussi un garçon bien et un excellent compagnon dans une équipe. Je ne sais pas vraiment à quoi tiennent les tempêtes médiatiques dont il a été l'objet » a expliqué le gardien parisien, qui quittera officiellement la capitale le 30 juin prochain. En même temps qu’Adrien Rabiot…