PSG : Une offre ridicule pour Mbappé, le Qatar va tousser

Dans : PSG.

Dans le viseur de Zinedine Zidane au Real Madrid dans l’optique du mercato estival de 2021, Kylian Mbappé ne bougera pas du PSG cet été.

Effectivement, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont d’ores et déjà fermé la porte à un départ de l’international tricolore, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022. Cet été, un départ de Neymar est envisageable, mais surement pas celui de Kylian Mbappé, la véritable figure de proue du projet parisien aux yeux de l’Emir du Qatar. En 2021 en revanche, la situation sera différente dans le cas où Kylian Mbappé n’aurait toujours pas prolongé son contrat avec le PSG. D’autant que le plan du Real Madrid est clair dans ce dossier : attaquer le Paris SG l’été prochain, en espérant que Nasser Al-Khelaïfi cède devant la peur de voir Mbappé partir libre de tout contrat en 2022.

Chaque jour, ce plan du Real Madrid est confirmé par la presse européenne. En ce début de semaine, c’est The Sun qui évoque l’ambition toujours aussi présente des Merengue de s’offrir Kylian Mbappé dans un an et demi. Mais le média britannique dévoile de nouvelles informations, qui ne vont pas plaire du tout aux supporters du Paris SG et à l’Emir du Qatar en personne. Effectivement, le Real Madrid n’aurait aucunement l’intention de se ruiner pour un joueur à un an de la fin de son contrat, qu’il s’appelle Kylian Mbappé ou pas. C’est ainsi que selon le média anglais, le Real Madrid souhaiterait s’attacher les services de l’attaquant du PSG pour une somme comprise entre 100 et 110 ME lors du mercato estival de 2021. Un prix bien en-dessous de la valeur marchande du joueur, davantage située aux alentours de 300 ME à l'heure actuelle. Nul doute qu’à ce prix-là, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar refuseront la proposition de Florentino Pérez…