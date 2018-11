PSG : Rabiot écoeuré par un choix pro-Neymar de Tuchel ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Mardi soir, Adrien Rabiot a encore ciré le banc du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel ayant décidé pour la troisième fois consécutive de placer le milieu de terrain français dans la liste des remplaçants, Julian Draxler lui ayant été préféré. Et du côté d'Adrien Rabiot, on n'est pas loin de penser que tout cela commence à ressembler à une brimade et que le fameux retard contre Marseille est un leurre utilisé par l'entraîneur allemand du PSG. Car d'autres joueurs que lui, dont Neymar, n'ont jamais été sanctionnés pour ce comportement fautif.

Et selon Le Parisien, Adrien Rabiot vit tout cela très mal. « Contrairement à Mbappé, buteur à Marseille, le milieu de terrain parisien a eu du mal à encaisser la décision de Thomas Tuchel et s’est ensuite sensiblement refermé sur lui-même. Parce que son caractère ne l’aide pas forcément à passer l’éponge rapidement. Et aussi parce qu’il estime que d’autres que lui, à commencer par Neymar, coutumier de certains retards lui aussi, ne sont pas ciblés avec la même intransigeance par l’entraîneur allemand. Deux poids, deux mesures ? », écrit le quotidien francilien, affirmant que du côté de Thomas Tuchel on justifie sportivement, et uniquement sportivement, cette décision de laisser le milieu de terrain formé au PSG sur la touche.