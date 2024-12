Le PSG craque pour une star brésilienne de Premier League

Dans : PSG.

Auteur d’un début de saison splendide sous les couleurs de Wolverhampton, Matheus Cunha suscite l’intérêt de plusieurs cadors européens dont le PSG, qui suit de près la situation de l’attaquant brésilien de 25 ans.

Le Paris Saint-Germain a besoin de renfort en urgence en attaque et le club de la capitale pourrait passer à l’offensive dès le mois de janvier pour étoffer l’effectif de Luis Enrique. Cela va aussi dépendre des potentiels départs, mais l’idée est de recruter un ailier et pourquoi pas un avant-centre. Plusieurs pistes sont étudiées, dont celle menant à Christopher Nkunku. Mais à en croire les informations du site FIchajes, le club de la capitale a également un oeil sur la situation de Matheus Cunha, attaquant brésilien de Wolverhampton, sous contrat avec le club anglais jusqu’en juin 2027.

Il faut dire que l’ancien buteur de l’Atlético de Madrid, transféré en provenance des Colchoneros pour 50 millions d’euros il y a un an et demi, réalise un début de saison canon en Premier League. Auteur de 7 buts et 3 passes décisives dans le championnat anglais, Matheus Cunha attire les convoitises. Selon le média espagnol, Arsenal et Chelsea sont également très intéressés par celui qui peut briller au poste d’avant-centre mais qui peut être tout aussi à l’aise sur un côté. Un profil idéal en somme pour le PSG, qui souhaite concurrencer Barcola et Dembélé et qui aimerait avoir une possibilité de plus au poste de numéro neuf, notamment en cas de départ de Randal Kolo Muani.

Le PSG est intéressé par Matheus Cunha

La question est maintenant de savoir si un départ de Matheus Cunha est envisageable dès le mercato hivernal, ce dont on peut légitimement douter. Et pour cause, Wolverhampton ne sera pas vendeur au mois de janvier, sauf en cas de proposition délirante approchant les 100 millions d’euros, soit le double de la somme investie pour le recruter à l’Atlético il y a un an et demi. Par ailleurs, le Brésilien est heureux en Premier League et ne fait pas d’un départ une priorité à court terme. Le PSG va donc devoir sortir les rames et trouver les bons arguments pour forcer le destin au mois de janvier.