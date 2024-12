Paul Pogba et l'OM, tout s'écroule

Très discret, Paul Pogba n'a pas encore choisi son futur club. Mais ces derniers jours, l'Olympique de Marseille est devenu le favori pour accueillir le milieu de terrain.

RMC a mis le feu chez les supporters de l'OM en affirmant lundi que la possibilité de voir Paul Pogba rejoindre l'effectif de Roberto De Zerbi en mars prochain était sérieuse, une fois que sa suspension pour dopage sera levée. La possibilité de voir le champion du monde 2018 signer avec Marseille, au moment où le club de Frank McCourt régale, est forcément source d'un enthousiasme débridé, même si le média avait tout de même précisé que rien ne serait facile dans ce dossier.

Car Paul Pogba a tout de même le souhait de toucher un gros salaire, et de plus la concurrence risque d'être musclée, plusieurs clubs européens étant forcément tentés de faire signer un joueur aussi talentueux et en plus libre depuis l'accord trouvé avec la Juventus. Mais ce mercredi, c'est la douche froide pour l'Olympique de Marseille, puisqu'en fait, il n'y aurait aucun contact du tout entre l'OM et Paul Pogba.

🚨‼️ Sources close to #OM have confirmed that #Pogba is not currently considered an option to reinforce the midfield.



❌ As of today, there are no ongoing talks between Paul and the 🇫🇷 club. 🐓⚽ @valentinfurlan_ #Transfers pic.twitter.com/CDhNoktIom