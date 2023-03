PSG : Christophe Galtier viré, le Qatar annule tout !

Dans : PSG.

Christophe Galtier se sait menacé après l’élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Mais le plan du Qatar pour l'avenir du club a de quoi surprendre.

Les nominations de Luis Campos et de Christophe Galtier l’été dernier paraissent bien lointaines. Les deux hommes devaient mener la révolution au Paris Saint-Germain, ramener l’ordre et la discipline au sein du club parisien ainsi qu’un savoir-faire dans le recrutement en ce qui concerne le Portugais. Huit mois plus tard, le bilan est catastrophique avec deux mercatos totalement ratés, une élimination en Coupe de France contre l’OM et une élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Christophe Galtier et Luis Campos sortent logiquement très menacés de cette sale période. Mais à en croire les informations du Parisien, le Qatar a décidé -pour l’instant- d’un statu quo à la tête de la direction sportive du club. Contre toute attente, Galtier et Campos pourraient ainsi rester en place… y compris la saison prochaine.

Galtier et Campos maintenus au PSG

Selon les informations du quotidien régional, une seule donnée coûterait leur place à Christophe Galtier et à Luis Campos : la perte du titre de champion de France à l’issue de la saison, alors que le PSG compte à ce jour huit points d’avance sur l’Olympique de Marseille en tête de la Ligue 1. Éliminé de la Ligue des Champions et de la Coupe de France, le PSG n’a plus que le championnat à jouer et une remontada de l’OM serait vue comme un désastre dans la capitale française, auquel Campos et Galtier ne résisteraient pas. « Au fond, les déroutes successives d’Emery, Tuchel, Pochettino ou Galtier indiquent que le PSG ne souffre pas uniquement d’un problème » souligne Le Parisien, un constat partagé par l’Émir du Qatar qui va donc réitérer sa confiance à Christophe Galtier la saison prochaine, au grand dam d’une majorité de supporters parisiens qui réclamaient un changement à la tête de l’équipe après l’élimination face au Bayern Munich mercredi soir.

Campos doit bâtir l'effectif autour de Mbappé

Il s’agit maintenant de retrouver de l’ordre et de la discipline et de bâtir une équipe cohérente sportivement, plutôt que d’aligner les stars trentenaires à gros salaire. L’idée du PSG est plus que jamais de construire son effectif de la saison prochaine autour de Kylian Mbappé. Le club de la capitale y parviendra-t-il après avoir échoué il y a un an ? « Pour une telle entreprise, il faut au moins deux défenseurs, deux milieux et deux attaquants » indique Le Parisien, qui précise qu’une telle refonte de l’effectif nécessitera automatiquement des libertés budgétaires que le fair-play financier de l’UEFA n’autorise pas pour le moment. La politique salariale du club plombe également le PSG, qui a néanmoins la chance de voir des joueurs tels que Lionel Messi et Sergio Ramos arriver en fin de contrat. C’est désormais à Luis Campos de prendre les bonnes décisions pour bâtir autour de Kylian Mbappé au PSG un effectif -enfin- capable de rivaliser avec les meilleurs en Ligue des Champions. Et tout cela avec Christophe Galtier, donc.