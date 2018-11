PSG : Rabiot au bord du clash, il reçoit une offre XXL

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Remplaçant face à Marseille puis Lille, Adrien Rabiot pourrait bien connaître une troisième présence sur le banc de touche consécutive à l’occasion du déplacement capital à Naples ce mardi soir.

Une telle décision de Thomas Tuchel pour des rendez-vous importants du club de la capitale dans cette première partie de saison, voilà qui a de quoi énerver le clan Rabiot. A l’heure où les discussions pour sa prolongation de contrat sont au point mort, il est difficile d’imaginer l’international français vouloir rester à Paris avec cette situation qui remet en cause son statut de titulaire. Le FC Barcelone et Manchester City ont déjà fait savoir qu’ils étaient très intéressés par l’idée de le récupérer gratuitement en fin de saison, mais c’est Liverpool qui discute actuellement d’une grosse offre pour le milieu de terrain, annonce la presse anglaise et espagnole.

Le club de la Mersey serait prêt à faire un pont d’or à Adrien Rabiot pour qu’il rejoigne le finaliste de la dernière Ligue des Champions, et aurait, comme Barcelone et City, déjà contacté les représentants du joueur pour faire miroiter un contrat XXL. Si le PSG ne sera pas surpris par ces contacts très tôt dans la saison, le champion de France n’a pas dit encore son dernier mot, même si la situation actuelle ne tend clairement pas à l’optimisme.