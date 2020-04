PSG : Verratti sur le départ, la menace plane au mercato

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, Marco Verratti est régulièrement annoncé en Espagne ces dernières années.

Il y a deux ans, c’est la direction du FC Barcelone que l’international italien avait bien failli prendre. Mais finalement, Nasser Al-Khelaïfi avait mis un stop au club blaugrana, qui avait pourtant convaincu Marco Verratti de rejoindre le Camp Nou. Cet été, c’est vers le Real Madrid que le natif de Pescara pourrait être poussé par la presse étrangère. Mais ce mardi, ce ne sont pas les médias espagnols, parfois très imaginatifs, qui envoient le milieu de terrain de 27 ans au Real Madrid. En effet, c’est dans les colonnes de Tuttosport que l’on apprend avec surprise que Marco Verratti est l’un des joueurs suivis avec assiduité par Zinedine Zidane pour rebooster son milieu de terrain lors du prochain mercato.

Ces dernières semaines, le Real Madrid a été associé à de nombreux joueurs dans ce secteur de jeu, notamment Paul Pogba et Eduardo Camavinga. Visiblement, le Parisien est également une piste du technicien français des Merengue. Du côté de la presse italienne, on affirme qu’un départ de Marco Verratti pour le Real Madrid pourrait pousser le Paris Saint-Germain à foncer sur Miralem Pjanic, dont le profil plaît énormément à Leonardo et aux recruteurs franciliens. Le dossier du Bosnien s’annonce toutefois délicat à boucler, la Vieille Dame n’ayant pas l’intention de s’en séparer… sauf si Mauro Icardi fait partie du deal. Autant dire que cette opération à plusieurs bandes s’annonce délicate à boucler pour les dirigeants du Paris Saint-Germain, surtout quand on sait que les échanges de joueurs, qui font tant fantasmer les médias européens, sont finalement très rares à se concrétiser en période de mercato.