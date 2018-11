PSG : La mère d'Adrien Rabiot très mécontente, le clash arrive ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Prolongation de contrat ou pas au Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot connaît un gros passage à vide puisque le milieu de terrain a débuté sur le banc de touche les deux derniers matches du PSG, entrant notamment dans les ultimes secondes vendredi contre Lille. Si contre l'OM Adrien Rabiot avait été sanctionné, tout comme Kylian Mbappé, pour un retard, c'est à priori un choix sportif qui a poussé Thomas Tuchel à laisser Adrien Rabiot sur la touche. Et si l'on en croit Paris-United, Véronique Rabiot, la mère et représentante du jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain, n'a pas apprécié ces événements et l'a fait savoir à qui de droit.

« Remplaçant lors de la réception de Lille vendredi soir, l’international français sait que son entraîneur est en colère après lui. Le coach Allemand perd patience face au niveau de jeu affiché par le milieu, son manque d’implication dans le repli défensif et sa nonchalance aux entraînements. Samedi soir après la rencontre, sa mère et agent a fait part de son mécontentement à Maxwell », indique le site spécialisé dans l'actualité du Paris Saint-Germain. Une info qui laisse évidemment planer un gros doute sur la possibilité qu'Adrien Rabiot signe une prolongation de contrat avec son club formateur.