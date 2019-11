PSG : Qui est plus fort que Paris en Europe ? Verratti à la réponse

Dans : PSG.

Déjà qualifié pour la phase finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain sait qu’il sera particulièrement attendu à cette occasion, comme chaque saison.

Et comme chaque saison, le PSG se doit d’arrêter de décevoir, ses fans étant déjà au bord de la crise de nerfs après l’élimination rocambolesque face à Manchester United en début d’année 2019. Mais pourquoi Paris n’arrive pas à franchir ce fameux cap en Ligue des Champions ? Jeu trop individualiste, manque d'expérience, de confiance ? Personne n’a la réponse, mais Marco Verratti, dans un entretien sur TF1, a donné son sentiment. L’expérience peut jouer, mais l’Italien ne voit personne de plus fort que son équipe en Europe.



« Pour moi gagner ici sera différent que de gagner dans une autre équipe. Avec cette équipe, si on n’a pas de problème, je pense que l’on peut faire de très bonnes choses en Ligue des Champions. On doit avoir confiance en nous parce que je ne vois pas d’équipes qui sont vraiment meilleures que nous. Je sais qu’il y a des équipes avec beaucoup plus d’expérience, ça c’est un peu normal, mais je pense qu’on peut vraiment être fier de notre équipe », a livré un Marco Verratti qui se voit bien, après huit de présence, terminer sa carrière au PSG, où il vient encore une fois de prolonger son contrat.