PSG : Prolonger Marquinhos ! Objectif n°1 de Leonardo !

Déniché par Leonardo à l'AS Rome en 2013, Marquinhos avait rejoint le Paris Saint-Germain contre un chèque de 31ME, ce qui sur le coup avait fait sourire pas mal de monde. Mais six ans plus tard, le défenseur brésilien est non seulement devenu un défenseur très convoité en Europe, mais il a également pris des galons au PSG où il s'est imposé comme l'un des patrons du vestiaire. Lié jusqu'en 2022 avec le club de la capitale, Marquinhos est également le chouchou des supporters du Paris SG, un récent tifo ayant montré l'amour du Parc des Princes pour son défenseur. Et c'est consciente de cela que la direction du Paris Saint-Germain souhaite d'ores et déjà prolonger le contrat du joueur de 25 ans.

L'Equipe affirme ainsi ce samedi que Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ont transmis à Marquinhos une proposition afin que son contrat aille désormais jusqu'en 2024 avec forcément en contrepartie une conséquente augmentation de salaire. Même si pour l'instant rien n'est signé, et si le défenseur brésilien du PSG n'a pas manqué d'offres de très gros clubs durant le dernier mercato, la tendance serait à un accord rapide avec le Paris Saint-Germain pour prolonger jusqu'en 2024. Les choses devraient donc rapidement évoluer dans le bon sens pour Marquinhos, le Paris SG et les supporters parisiens. Personne ne s'en plaindra.