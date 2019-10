PSG : Prolongé jusqu’en 2024, Dagba en voulait beaucoup plus

Dans : PSG, Ligue 1.

Freiné par des pépins physiques, Colin Dagba garde des objectifs très élevés au Paris Saint-Germain.

Malgré la concurrence de Thomas Meunier et de Thilo Kehrer, le latéral droit de 21 ans compte bien leur voler la vedette. « La saison passée avec la blessure, j’ai quand même beaucoup joué. Refaire une saison comme ça, ce serait déjà bien, a confié l’international Espoirs français à Yahoo Sport. Après, je ne me donne pas de limites et j’aimerais jouer le plus de matchs possible. On verra cette saison. » En attendant, Dagba peut se réjouir de sa récente prolongation jusqu’en 2024. Un nouveau bail dont il n’est pas peu fier, mais qu’il espère renouveler encore et encore…

« C’est une très grande fierté de prolonger au PSG. Si je pouvais prolonger jusqu’en 2080, ce serait bien aussi, a lâché le Parisien. Je sens que le club compte sur moi. J’ai envie de m’inscrire dans la durée avec le PSG. J’aimerais rester le plus longtemps possible au club. Ce serait vraiment une grande fierté pour moi. C’est le plus grand club de France. Avoir cette confiance de pouvoir jouer dans ce club-là, c’est quelque chose d’exceptionnel. Après, j’adore la ville. Je suis très bien avec mes coéquipiers, j’ai ma famille aussi ici. C’est parfait pour moi. » Après la vague de départs des titis, Dagba est bien conscient de sa chance à Paris.