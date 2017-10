PSG : Privé de Neymar, Mbappé va faire des passes à Cavani

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé cet été à Paris tout comme le Brésilien, Kylian Mbappé a noué une relation particulière avec Neymar.

Les deux joueurs se sont très rapidement rapprochés, avec des photos complices à l’entrainement dès le premier jour, mais cela s’est surtout vu sur le terrain. L’international français et l’ancien barcelonais se cherchent très régulièrement sur le terrain, au point que certains se demandent si ce n’est pas un coup monté par leur équipementier commun pour faire prendre la sauce. Loin de ces considérations, Edinson Cavani est tout de même souvent ignoré dans le jeu, même si cela ne l’empêche pas de marquer régulièrement. Mais visiblement, Kylian Mbappé a décidé de rectifier le tir en alimentant mieux l’Uruguayen.

« J’ai appris qu’il n’était pas loin de battre le record de buts du club. Avec les collègues, on va faire tout ce qu’on peut pour l’aider à le battre dès cette saison. En plus, c’est vraiment une bonne personne, un grand professionnel. Un des meilleurs attaquants du monde », a souligné l’ancien monégasque sur PSG TV. Un discours qui doit faire plaisir à Cavani, même si de toute façon sur les prochains matchs, le choix ne sera pas possible puisque Neymar Jr sera suspendu après son rouge reçu au Vélodrome.