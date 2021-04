PSG : Pourquoi Verratti a eu deux fois le Covid ?

Dans : PSG.

Marco Verratti sera absent contre Lille, ce samedi, et face au Bayern Munich, mercredi prochain. Le milieu italien du PSG est positif au Covid19 et cela pour la deuxième fois. Cela s'explique.

Déjà contrôlé positif au coronavirus en janvier dernier, Marco Verratti est de nouveau touché par le covid19 à son retour d’Italie où il était retenu par la Squadra Azzurra. Même s’il est rentré mardi dernier à Paris, après un souci à la cuisse, il ne fait aucun doute qu’un cluster s’est mis en place du côté de l’équipe d’Italie, où plusieurs joueurs et des membres du staff ont été testés positifs. Le PSG pourrait d’ailleurs le payer au prix fort puisqu’Alessandro Florenzi, désormais cas contact, était également avec l’équipe d’Italie. Ce forfait de Marco Verratti est évidemment très lourd pour le Paris Saint-Germain, mais il pose également une question plus « pratique », à savoir comment on peut attraper deux fois le Covid en si peu de temps. Comme le rappelle Le Parisien, Marco Verratti n’est pas le premier footballeur à connaître cette même malchance, Andy Delort et Steve Mandanda ayant également été positifs à deux reprises.

Le médecin d’un club de Ligue 1, pas celui du PSG, a expliqué au quotidien francilien comment il est possible que Marco Verratti attrape deux fois le covid. « Je vois deux possibilités. Une immunité non acquise, si le taux d’anticorps était faible. Mais il n’y a que le club et les bilans faits qui peuvent répondre. Deuxième possibilité : un variant, anglais par exemple, avec donc une presque nouvelle pathologie », explique ce médecin. Des études ont montré que cette double infection était surtout possible pour les malades de plus de 65 ans, ce qui n’est évidemment le cas de Marco Verratti, et les ceux qui n’ont pas été « gravement » atteints, ce qui avait été le cas du milieu de terrain en janvier. Le joueur du PSG n'est donc pas un cas à part, mais juste une victime de plus d'une maladie que l'on découvre depuis un an.