PSG : Pourquoi les supporters du PSG seront silencieux pendant 15 minutes ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Les 15 premières minutes du match PSG-Amiens se dérouleront dans un calme absolu ce samedi après-midi au Parc des Princes. Le Collectif Ultras Paris a en effet décidé de rejoindre le mouvement lancé par de nombreuses associations de supporters qui souhaitent faire comprendre aux autorités, et surtout à la Ligue de Football Professionnel, que les mesures prises à leur encontre sont totalement stupides.

Une décision que le CUP a justifiée, et qui va se concrétiser ce samedi au Parc des Princes, comme dans d'autres stades de Ligue 1. Et l'opération sera reconduite le week-end prochain. « Nous constatons amèrement que la mise en place de mesures dites « d’exception » deviennent aujourd’hui la norme, et ce malgré des échanges et un dialogue permanents entamés par l’Association Nationale des Supporters avec les instances. Les interdictions de déplacements et les restrictions préfectorales totales ou partielles se multi­plient partout en France. À cela s'ajoutent les sanctions collectives, les tribunes fermées à domicile et les interdictions administratives de stade distribuées par les services de police de façon aléatoire et infondée. Mais lorsque les supporters ont enfin « l’honneur » de se voir accor­der l’autorisation de se déplacer, ces derniers doivent alors faire face à une batterie de mesures plus restrictives les unes que les autres : interdictions de circuler, places nominatives, rendez-vous aux péages pour des matchs à moins de deux heures de trajet... etc. La délimitation des droits et des devoirs des acteurs du football français ne peut se résumer qu’aux supporters. Il nous paraît aujourd’hui inconcevable de rester les bras croisés devant la négation de nos libertés, qui plus est pour des prétextes sécuritaires trop souvent utilisés pour affranchir les concernés des responsabilités qui leurs incombent. Il serait enfin temps d’ouvrir les yeux ! Les fermetures de tribunes et les sanctions prononcées par la commission de discipline de la LFP s’avèrent inadaptées et ne font qu’attiser des tensions déjà trop vives entre instances, clubs et supporters. Tout comme les interdictions et restrictions de déplacements infligées par les préfectures qui ne reflètent rien d’autre que l'incompétence chronique et manifeste des pouvoirs publics à organiser et gérer des déplacements de supporters ! C’est pourquoi ce samedi à l’occasion de la réception d’Amiens, et sur la base d’une action nationale concertée, nous resterons muets lors du premier quart d’heure afin de montrer à ceux qui tuent nos stades chaque week-end que football ne rime pas avec interdictions et restric­tions mais avec ferveur et passion ! Nous insistons sur l’objectif de cette mobilisation qui n'est en aucun cas dirigée envers nos joueurs ou notre club mais il est de notre devoir de réagir lorsque nos droits sont attaqués et nos libertés bafouées ! », indique le Collectif Ultras Paris dans un communiqué.