PSG : Pour son bien, il refuse de tacler Neymar

Dans : PSG, Foot Mondial.

Forfait pour la Copa America, Neymar connaît désormais la durée de son indisponibilité. En effet, le Paris Saint-Germain a indiqué dans un communiqué que le Brésilien serait éloigné des terrains pour quatre semaines. Une longue absence que le sélectionneur national Tite a du mal à digérer, lui qui comptait bien évidemment sur le n°10 du PSG pour cette compétition ô combien importante au Brésil. Mais il a également glissé un petit tacle, sans en dire trop, à Neymar.

« Je suis soucieux et j’ai des regrets de ne pas avoir un joueur de sa qualité dans mon groupe désormais. Pour moi, c’est l’un des trois meilleurs joueurs du monde derrière Messi et Cristiano Ronaldo. Il est comparé à Hazard, mais il a un avantage sur Hazard. Ils pensent de la même manière, mais Neymar est plus rapide en attaque. C’est le joueur que nous voulons » a confié le sélectionneur du Brésil, lançant tout de même un petit pic à Neymar, en pleine tempête extra-sportive actuellement. « Mon opinion sur Neymar est personnelle et je la garde pour son bien. Je parle de l’athlète en lui-même, pas d’autres problèmes extérieurs qu’il peut avoir. Je lui ai déjà dit tout ça et c’est mon point de vue » a confié un Tite qui aimerait sans doute que Neymar ait moins de problèmes personnels. Mais qui regrette plus que tout son absence pour la Copa America.