PSG : 5 joueurs bientôt virés, Doha a les noms

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG animera le marché des transferts l'été prochain. Les joueurs qui pourraient partir sont nombreux et du côté du duo Al-Khelaifi - Campos on a déjà une première liste de ceux qui devront partir lors du prochain mercato estival.

A Paris, l'heure est à la réflexion après une nouvelle désillusion en Ligue des champions. Luis Campos est plus que jamais dans l'oeil du cyclone. Le conseiller sportif du PSG va devoir répondre aux critiques mais surtout aux attentes. Car l'effectif francilien est pour le moment bancal et peu équilibré. Certains joueurs sont de plus en plus menacés par un départ en fin de saison et on commence même à en savoir en peu plus. C'est le cas pour cinq joueurs bien précis. Selon les informations de L'Equipe, des départs concernent en plus de ça des joueurs récemment recrutés par... Luis Campos, ce qui confirme que ce dernier avait eu raison à l'automne en disant que son propre mercato était raté. Les cinq malheureux élus invités à vider leur casier en fin de sont désormais prévenus que leur avenir n'est plus au Paris Saint-Germain.

Le PSG prêt à sacrifier du monde au mercato, des récentes recrues concernées

Ekitike a un plus gros salaire que Nuno Mendes et Danilo pic.twitter.com/lpZNoMZv6i — Dan⭐️⭐️Inosanto❤️💙🦉™️ (@Danstarr23) March 12, 2023

Le média sportif précise en effet que Carlos Soler, Hugo Ekitike, Renato Sanches, Juan Bernat et Fabian Ruiz joueront très gros en cette fin de saison. Car ils sont tous susceptibles de quitter le navire parisien l'été prochain, eux qui réalisent un exercice très moyen. Egalement, les avenirs de Sergio Ramos et de Leo Messi seront aussi discutés, alors que le fair-play financier menace leur prolongation de contrat. Les départs des deux stars pourraient permettre au PSG de soulager sa masse salariale mais aussi de repartir sur un nouveau cycle. A noter que parmi les recrues du dernier mercato estival, Vitinha et Nordi Mukiele devraient encore faire partie du projet francilien la saison prochaine.

Les chantiers ne manqueront pas pour Luis Campos l'été prochain. Entre les départs, les retours de prêts, les arrivées et les prolongations de contrat, les champions de France vont devoir jongler comme rarement, tout cela sous le regard des gendarmes financiers de l'UEFA, le PSG ne pouvant plus se permettre des dingueries, puisque les champions de France sont déjà dans le collimateur. Cependant, l'idée sera certainement de rassurer Kylian Mbappé en construisant une équipe autour de lui, sous peine de perdre inéluctablement le champion du monde un an plus tard lorsqu'il sera libre.