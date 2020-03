PSG : Pour Courbis, le coronavirus a sauvé Paris avant Dortmund

Dans : PSG.

Son match à Strasbourg reporté, le Paris Saint-Germain devra se contenter de séances d’entraînement jusqu’au choc face à Dortmund mercredi. Une excellente nouvelle selon Rolland Courbis.

Il n’y aura donc pas de répétition générale avant le huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Alors que l’entraîneur Thomas Tuchel espérait donner du temps de jeu à certains joueurs, notamment à l’attaquant Neymar qui manque de rythme, la rencontre à Strasbourg a été reportée en raison de la propagation du coronavirus. Et pourtant, Rolland Courbis affirme que cette décision fait les affaires du Paris Saint-Germain, dont l’agenda méritait selon lui un allègement.

« Quand je vois le calendrier et qu’il y a eu un match trois jours avant contre Lyon, et que le match de Dortmund est quatre jours après le match de Strasbourg. Sincèrement, se faire un bon entraînement aujourd’hui pour préparer Dortmund, c’était pour moi la bonne formule, a estimé le consultant de RMC. Je vais même plus loin. S’il n’y avait pas eu ce virus, je pense même que, dans l’intérêt du football français, on pouvait demander le report du match de Strasbourg pour se préparer contre Dortmund. Parce que si le PSG a justement eu les qualités pour avoir cette dizaine de points d’avance, c’est pour se permettre aussi de faire l’impasse sur certains matchs. »

On ne prépare pas Dortmund à Strasbourg

« Une possible équipe de CFA face à Strasbourg ? N’exagérons pas quand même car il y a un effectif capable de doubler les postes. C’est sûr qu’il y a une liste de blessés qui est tout simplement anormale et inquiétante mais la possibilité de mettre l’équipe bis et de ne pas faire ce que j’ai entendu : c’est de préparer le match de Dortmund à Strasbourg. Ça sincèrement, je n’y croyais pas une seconde et je trouve que c’est une très bonne chose pour Paris », a souligné Courbis, en désaccord avec le PSG qui souhaitait disputer ce match de la 28e journée de Ligue 1.