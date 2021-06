PSG : Pochettino veut toujours partir !

Dans : PSG.

Après le coup de sang connu lors de la valse des entraineurs, Mauricio Pochettino ne s'est pas forcément calmé, et rêve toujours de lâcher le PSG pour repartir à Tottenham.

Leonardo enchaine les grosses opérations avec le PSG. Le but est bien évidemment de renforcer l’équipe, mais aussi de montrer à Kylian Mbappé que les effort sont effectués pour aller chercher cette fameuse Ligue des Champions. Si cela peut fonctionner avec l’attaquant de l’équipe de France, cela n’émeut pas Mauricio Pochettino, qui envisage toujours de quitter le Paris SG dès cet été. Alors que les rumeurs au sujet de sa volonté de partir pour rejoindre Tottenham se sont estompées ces derniers jours, Julien Laurens affirme que l’Argentin rêve toujours d’un retour chez les Spurs. La situation n’aurait pas changé dans sa tête, même si la fermeté de Nasser Al-Khelaïfi ne laisse que peu d’espoir.

« Le PSG a été très fort dans ce bras de fer, ils sont contents de Pochettino et veulent construire une belle équipe pour lui. On a déjà dit que Pochettino avait signalé au Real Madrid puis à Tottenham qu’il était prêt à les rejoindre. C’est vrai. Pochettino n’est toujours pas satisfait de la gestion du club parisien, qui ressemble un peu trop au FC Hollywood pour lui. Pochettino a beaucoup de mal avec ça. Il est toujours intéressé par Tottenham, et se sert de ça pour mettre la pression sur les propriétaires du PSG pour avoir plus de pouvoir, ou alors partir en claquant la porte. A Tottenham, Daniel Levy espère toujours pouvoir le récupérer, il aimerait beaucoup le reprendre, mais la fermeté du PSG est tout de même un problème », a souligné le journaliste spécialisé dans le podcast TWP. Le désir de Pochettino de revenir au sein du club londonien doit certainement agacer en interne même si désormais, à 10 jours de la reprise de l’entrainement, il parait impensable de voir l’entraineur principal du PSG tout bazarder pour changer d’équipe six mois après son arrivée. Mais tant que Tottenham n’aura pas trouvé son manager, l’espoir sera visiblement bien présent. Et ce dans les deux camps.