PSG : Pochettino à Tottenham, une première date tombe

Dans : PSG.

Pour remplacer le coach intérimaire Ryan Mason, Tottenham espère récupérer son ancien manager Mauricio Pochettino. Il faudra pour cela convaincre le Paris Saint-Germain de libérer son entraîneur. Une mission que les Spurs ont prévu de lancer la semaine prochaine.

Les sources sont unanimes, Tottenham a bien l’intention d’arracher Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. Le pensionnaire de Premier League avait pourtant licencié son ancien manager en novembre 2019. Mais depuis, les tensions entre le technicien et le président Daniel Levy ont visiblement disparu. Les Spurs s’apprêtent donc à passer à l’action, prévient The Sun, qui annonce que Tottenham a prévu de contacter le PSG lundi pour entamer des discussions.

Le PSG bientôt contacté

Pas sûr que le coup de fil dure très longtemps étant donné que la direction francilienne ne compte pas libérer Mauricio Pochettino. Le problème pour le dauphin du LOSC en Ligue 1, c’est que Tottenham a peut-être mis le doute dans l’esprit de l’Argentin. Il se murmure que le technicien ne serait pas satisfait du fonctionnement au sein du PSG ni de son manque d’influence dans les décisions importantes. L’occasion était donc idéale pour Tottenham, à qui Mauricio Pochettino aurait posé ses conditions.

Les conditions de Pochettino

Le coach sous contrat jusqu’en 2022, apparemment intéressé par l’idée d’un retour à Londres, exigerait de signer un contrat d’au moins quatre ans pour avoir le temps de mettre son projet en place. Et toujours selon le quotidien As, l’ancien défenseur central souhaiterait la garantie de ne pas être viré en cours de saison. Et réclamerait les pleins pouvoirs sportifs, ce que le Paris Saint-Germain ne peut pas lui offrir à cause de la présence du directeur Leonardo. Si Tottenham parvient à réunir tous ces arguments, le président Daniel Levy pourrait donc s’entretenir avec son homologue Nasser Al-Khelaïfi avec l’accord de Mauricio Pochettino.