PSG : Pochettino veut partir, alerte générale !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le poste de Manchester United étant libre, Mauricio Pochettino ne souhaite pas attendre l'été prochain et l'Argentin est décidé à quitter le PSG pour rejoindre l'équipe de Premier League.

Le Paris Saint-Germain avait déjà compris au début de l’été dernier que sa relation avec l’ancien manager de Tottenham pourrait rapidement devenir compliquée, puisque ce dernier n’avait pas réagi aux rumeurs qui annonçaient son possible retour sur le banc des Spurs. Mais comme le prévoyait une option automatique de son contrat signé avec le club de la capitale, le contrat de l’ancien joueur du PSG avait donc été reconduit jusqu’en 2023. Cependant, si depuis Antonio Conte s’est installé aux commandes de Tottenham, le poste de manager de Manchester United est libre depuis 24 heures et c’est peu dire qu’il intéresse Mauricio Pochettino. Talk Sport l’affirme même sans détour, l’entraîneur souhaite « désespérément » succéder à Ole Gunnar Solskjaer et sans attendre l’été prochain. Et cela d’autant plus fortement que si le coach du PSG vit dans un palace parisien, sa femme est restée à Londres et n’a pas l’intention de venir s’installer à Paris. Dans cette opération, Pochettino peut compter sur Sir Alex Ferguson, ce dernier étant un fervent supporter de l’Argentin, ainsi que des membres du board des Red Devils qu’il connaît de longue date.

Mauricio Pochettino is ‘desperate’ to become Man United’s new manager, talkSPORT understands #MUFC — talkSPORT (@talkSPORT) November 22, 2021

Reste que pour l’instant, le Paris Saint-Germain n’a pas encore de successeur possible dans les plus brefs délais pour venir gérer Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, entre autres, et que si la piste Zinedine Zidane est séduisante, elle n’est pas encore totalement verrouillée. Il semble donc compliqué de donner un bon de sortie à Mauricio Pochettino dans les jours qui viennent. Mais en Angleterre on pense très fortement qu’un an après avoir remplacé Thomas Tuchel au PSG, le technicien de 49 ans pourrait revenir par la grande porte en Premier League à l’occasion de la courte trêve hivernale. Un scénario rêvé pour l'ancien manager de Tottenham, mais qui est toutefois soumis à la réalité de son engagement contractuel avec Paris. Ce qui est clair, c'est que l'histoire d'amour entre Pochettino et le Paris Saint-Germain n'est pas partie pour durer longtemps, les récentes critiques sur l'absence de style de jeu de l'actuel leader du championnat de Ligue 1 n'ayant pas échappé à l'Argentin. C'est désormais du côté de Doha que l'avenir se dessine pour Mauricio Pochettino, le PSG et Manchester United.