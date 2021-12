PSG : Pochettino va innover en Coupe de France

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Opposé aux amateurs de Feignies-Aulnoye (N3) dimanche soir en Coupe de France, le Paris Saint-Germain se présentera avec un onze inhabituel. L’entraîneur Mauricio Pochettino a annoncé du changement, avec les titularisations de jeunes jamais apparus cette saison.

Comme la plupart des pensionnaires de Ligue 1, le Paris Saint-Germain va profiter de la Coupe de France pour effectuer un turn-over. Les Parisiens, opposés à l’Entente Feignies-Aulnoye (N3) en 32e de finale, n’ont pas besoin d’aligner leurs stars face aux amateurs. C’est pourquoi Mauricio Pochettino va rajeunir son onze de départ dimanche (21h10). Le coach parisien a en effet annoncé les titularisations de plusieurs titis tant réclamés depuis le début de la saison.

Enfin une chance pour les jeunes

« C’est une bonne opportunité pour les jeunes d’être convoqués et de faire partie de ce match. On verra demain mais il pourrait y avoir quelques jeunes qui auront l’occasion de jouer, a confié l’Argentin en conférence de presse, avant de rappeler l’objectif. La priorité, c’est de gagner. C’est toujours le cas ici, de réaliser des performances et de continuer à s’améliorer. Il y aura des jeunes qui feront partie de ce match-là. C’est important pour eux d’avoir cette opportunité et ça fait partie du projet. »

Ainsi, le technicien pourrait aligner El Chadaille Bitshiabu, Edouard Michut ou encore Xavi Simons. Des jeunes qui mériteraient du temps de jeu chez les pros. Mais qui se retrouvent bloqués chez les U19. « Il y a une explication : on a 33 joueurs pros dans l'effectif, se défendait Mauricio Pochettino le mois dernier. (…) Les jeunes ont besoin de s’entraîner mais aussi de jouer, et pas de rester à la maison le week-end, sur la PlayStation. Pour son développement, je pense que le mieux est ce que nous faisons aujourd’hui. (…) Ce n’est pas leur faute, c’est notre structure qui veut ça. » Les jeunes alignés dimanche ont donc intérêt à se montrer à leur avantage.