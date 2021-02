PSG : Pochettino touché, Dele Alli ne viendra pas

Dans : PSG.

Très calme durant ce mercato hivernal, le Paris Saint-Germain espère toujours accueillir Dele Alli avant minuit.

Au fur et à mesure que les heures défilent, il est toutefois de moins en moins probable de voir débarquer l’international anglais à Paris. Et pour cause, Tottenham dispose de deux hommes inflexibles avec le président Daniel Levy et l’entraîneur José Mourinho. Le premier refuse de vendre son milieu de terrain de 24 ans au rabais tandis que le second exige la venue d’un remplaçant à Dele Alli en cas de départ du joueur au Paris Saint-Germain. Assurément, l’équation est compliquée à résoudre et selon les informations de Loïc Tanzi, elle est même devenue impossible en ce début de semaine. C’est ainsi qu’à en croire le journaliste, il est désormais hautement improbable de voir Dele Alli s’engager en faveur du Paris SG d’ici la fin du mercato hivernal ce lundi à minuit.

« Pour Dele Alli c’est toujours aussi compliqué. Tottenham a refermé la piste Eriksen, et le remplaçant n’est toujours pas là » indique le journaliste, pour qui c’est finalement Antonio Conte qui a fait la pluie et le beau temps dans le dossier Dele Alli au Paris Saint-Germain. Et pour cause, Tottenham avait fait de Christian Eriksen sa priorité pour combler un éventuel départ de l’Anglais dans la capitale tricolore. Après avoir longtemps ouvert la porte au Danois, l’Inter Milan s’est finalement rétracté, faisant le choix de conserver Eriksen dans son effectif jusqu’à la fin de la saison après son but salvateur en coupe d’Italie contre l’ennemi de l’AC Milan. Reste maintenant à voir si, sous l’impulsion de son manager Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain retentera sa chance cet été afin de rafler la mise dans le dossier Dele Alli.