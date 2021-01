PSG : Pochettino est prévenu, Dele Alli va devenir un problème

Dans : PSG.

Toujours considéré comme un joueur de haut niveau, Dele Alli augmenterait encore le niveau du Paris Saint-Germain en cas d'arrivée en prêt cet hiver. Mais pour Luis Fernandez, sa signature provoquerait un gros embouteillage dans l'effectif.

Avec Leonardo, on n’est jamais à l’abri d’une surprise en fin de mercato. Mais selon les dernières rumeurs, le sprint final du Paris Saint-Germain devrait être calme. Le directeur sportif ne semble actif que sur un dossier important, celui qui concerne le prêt de Dele Alli. Il s’agirait évidemment d’un joli coup sachant que le milieu offensif ne fait pas partie des plans de José Mourinho à Tottenham. Luis Fernandez ne remet pas non plus en cause la qualité du joueur. Mais comme beaucoup d’autres observateurs, l’ancien coach parisien se demande si le club francilien a vraiment besoin de l’international anglais, dont l’arrivée risque de faire une ou plusieurs victimes dans l’effectif.

« Tu as déjà un quatuor - Di Maria, Neymar, Mbappé et Icardi - et tu as Sarabia, ça en fait cinq soit pour quatre places, soit pour trois places, a rappelé le consultant de beIN Sports. C’est un joueur qui joue à la place de qui ? Di Maria ou Neymar ? Et il y a encore Sarabia. Là, tu en mets un de plus. Après, ça dépend de la gestion sportive, de ce que souhaitent l’entraîneur, le directeur sportif et le club. Moi je ne suis pas contre la venue d’un joueur. Mais c'est un joueur qui n’a pas trop eu l’occasion de jouer ou d'être titulaire à Tottenham. Il faut voir. Ce n'est pas à moi mais à la direction sportive de regarder la situation. Et faire venir Dele Alli, c'est un choix intéressant pour que l’équipe puisse être encore plus forte. » Si Pochettino recrute son ancien cadre, ce ne sera sûrement pas pour le laisser sur le banc jusqu’à la fin de la saison.